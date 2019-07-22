林明溱：拒繳山坡地回饋金 串聯15藍營縣市抵制

2019-07-22 15:34

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣長林明溱今天再度砲轟中央徵收山坡地回饋金，農民蓋農舍施作農業設施要繳9％至12％回饋金，全縣已被收2億元，跟土匪沒兩樣，縣議會決議不能收，自治條例送中央又不准，縣府會繼續拒收，而且還要串聯藍營15縣市集體抵制。農委會林務局澄清，徵收率是6至12％，投縣繳交的僅9000多萬元，2億元是撥給縣府的造林獎勵基金。

農委會從2014年起徵收山坡地回饋金，南投縣山坡地比平地還多，對縣民徵收9％至12％回饋金，農民因蓋個農舍或建設農業設施而繳交的回饋金已達2億元，民眾一面繳一面譙，大罵政府是土匪。

由於南投縣是山坡地面積大於平地，多數民眾土地位在山坡地，而縣民經濟普遍較都市地區為差，實在不應再增加人民負擔。縣府訂定自治條例把徵收率降為3％，仍遭縣議會反對，決議徵收率為零，但自治條例送農委會卻不被核備，讓縣府十分為難。

林明溱也說，再為難也要為縣民著想，還是堅持不收回饋金，且還要串聯藍營15縣市一起抵制。據了解全國繳交的金額更高達50億元，表示全國有很多縣市都受影響，所以才希望號召更多縣市長加入抵制。

林務局回應，這是中央法令，地方自治條例牴觸法令自然無法核備，南投縣拒收拒繳，只會讓公務員有行政疏失而被彈劾。

至於南投縣至今繳交的回饋金是9000多萬元，全國的確是50億元，惟林縣長所提的2億元，則是林務局撥給縣府的造林獎勵基金，而非民眾繳交的回饋金。

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