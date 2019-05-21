中市府重新檢討山坡地範圍 707公頃土地可望劃出

2019-05-21 20:47

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市山坡地面積約占全市72％，過去因測量儀器不精密，發生非山坡地被誤劃山坡地問題，市府通盤檢討山坡地範圍，初步篩選707公頃土地可劃出山坡地範圍。水利局長范世億今日表示，山坡地範圍檢討變更計畫已完成公開展示、市府審查等程序，預計5月底送行政院核定。

水利局長范世億以「台中市山坡地範圍劃定及檢討變更計畫」為題，今天在市政會議進行專案報告，他表示，山坡地範圍由省府在1980年公告實施，早期為方便管理，多以路界、水系或鄉鎮界為邊界劃設，過去因為測量儀器不精密，常有非山坡地誤劃山坡地的問題。

范世億指出，台中市面積超過22萬公頃，依農委會水保局統計，全市山坡地面積近16萬公頃，占全市面積72％；而山坡地開發須繳6％以上回饋金，超過500平方公尺還要提交水保計畫，才能申請雜項執照和建造執照，不但降低民眾投資意願，也影響當地開發。

水利局在符合環保、水保及安全的條件下，初步篩選符合標高小於100公尺、平均坡度小於5％、未在崩塌地及土石流危險溪流影響範圍內等條件，包括外埔、大甲、大肚、烏日及沙鹿區17處、約707公頃土地，可評估劃出山坡地範圍，目前已完成公開展示、市府初審及審議小組審查等程序，預計5月底送行政院核定。另外，民眾也可自行提出劃出山坡地範圍規劃建議書，目前清水區已有自行提報案例。

台中市長盧秀燕表示，她肯定水利局勇於檢討的作為，因為這是一項很龐大的作業，相信透過整體性改革及正確解編作業，可解除民怨、還民眾公道，讓這些被誤劃的土地可以適當開發利用，這也是台中整體拚經濟的策略之一。

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