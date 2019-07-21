力拚三航廈2023完工 桃園機場下週對外公開設計預算

2019-07-21 20:27

〔記者蕭玗欣／台北報導〕桃園國際機場第三航廈由英國團隊設計，講求流線型設計，建築外形猶如一隻飛鳥，不過桃機公司董事長王明德今天表示，因設計內容過於複雜，建築、設計成本過高，興建工程三次公告皆無法順利發包；桃機公司目前規劃，在維持原預算方式，請廠商提出可行方式完成設計難度高的部分，或是請設計團隊簡化設計內容，預計月底提出方案報部，力拼2023年底完工。

王明德表示，為讓投標過程更聚焦，下週將公開各項設計預算細節，讓廠商了解差距在哪，桃機公司也將舉辦說明會邀請有興趣廠商參加。

由英國團隊設計的第三航廈採雙屋頂設計，外側屋頂採波浪式設計，內側屋頂採用13萬個流動造型鋁管，宛如13萬朵花瓣壯觀美麗；在動線設計上，不同於傳統航廈，入境大廳位於最高層，讓入境旅客感受挑高及自然光。

第三航廈建築設計圖複雜，日前3度流標，去年8月時任交通部長吳宏謀上任時就曾要求設計單位簡化設計圖，但當時設計團隊不願讓步，因此仍按照原設計對外發包。

桃機董事長王明德表示，工程設計內容、成本、工期三者環環相扣，越漂亮、越好的設計，所需成本就會越高，工期相對越長，今年6月已經是第3次流標了，如果再繼續按原設計執行，恐怕會蓋不下去，也可能拖延工程進度。

王明德說，三航廈的問題已經拖了三、四年，他上任半年來一直在想要怎麼解決現況，桃機公司目前規劃，在維持原預算情況下，請廠商針對設計成本高的部分，提出可行性辦法，但這樣一來，變更設計可能牽涉的安全問題要由誰負責也是一個難題，因此也請設計團隊提出簡化內容；此外，也不排除先從簡單的工程開始著手，例如南北廳先蓋，目前各種方案都還在評估，預計月底報部。

王明德坦言，目前仍朝2023年完工目標來努力。

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