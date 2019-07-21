等了10年終於發包！台灣首座鐵路隧道修復工程

2019-07-21 12:43

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市定古蹟劉銘傳隧道修復工程，歷經10年努力，終於在今年7月10日發包，預計600個日曆天完工。基隆市文化局指出，舊名獅球嶺隧道的「劉銘傳隧道」是台灣第一座鐵路隧道，隧道長235公尺，由於火車上劉銘傳隧道爬坡陡且轉彎，日治時期另闢鐵路路線，改道再建一條鐵路，台灣第一座鐵路隧道的「劉銘傳隧道」僅僅使用了7年又7個月，就成為台灣鐵路運輸的一段歷史。

「劉銘傳隧道」舊名獅球嶺隧道，因隧道嚴重崩塌磚石剝落，2009年基隆市政府宣布封閉隧道，並著手調查研究規劃整修，2010年7月28日公告更名為市定古蹟「劉銘傳隧道」。

「劉銘傳隧道」封閉至今，經歷中央審查、修正、變更調整設計、停止、重啟研究調查、執行隧道拱圈上方補遺調查等工作，歷經重重關卡與阻礙，總算在今年7月10日完成修復工程發包作業，總金額4700萬元，600個日曆天修復。

基隆市政府文化局指出，清法戰爭後，清朝有感台灣的重要性，清光緒11年（1885年）9月台灣建省，劉銘傳擔任台灣首任巡撫，清光緒13年（1887年）終於奏准建造鐵路，路線預計由台北、基隆、桃仔園（現今桃園）到達新竹，工程總經費預算160萬兩白銀。

清光緒13年（1887年）7月開工，中國第一條官辦且載客的鐵路開始動工，首先興建台北大稻埕至基隆段，路長28.6公里。

劉銘傳隧道工程由南口到北口採七段不同材質交錯設計，以因應複雜的地質（紅磚、唭哩岸石與觀音山石交錯構築）；不料開挖至中央時，才赫然發現兩端高度相差14英呎（約426公分），工程師再修正，故今日的隧道北口拱頂高度仍較南口拱頂高。隧道全長235公尺，自1888年春動工，1890年8月份竣工。

日治時期，日本總督府為了改善舊有鐵道急速爬坡及轉彎之缺點，進行全線路線之規劃。新建竹仔寮隧道，自1896年5月起動工，自竹仔寮隧道完成後，獅球嶺隧道同時停用。總計獅球嶺隧道自1890年8月通車，僅僅使用7年又7個月。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法