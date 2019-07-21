何欣純召開座談會 要求教肓部對新課綱加強溝通

2019-07-21 11:39

〔記者蘇金鳳／台中報導〕立委何欣純舉辦「108新課綱及大學考招座談會」，何欣純要求教育部保障學生權益為最優先，加強溝通新課綱及大學考招新制。

108新課綱開學後要上路，很多家長對於課綱的改變及考招調整感到憂慮，立委何欣純昨天舉行「108新課綱及大學考招座談會」，邀請教育部次長范巽綠、國教署副署長戴淑芬與民眾溝通說明新課綱與大學考招的變化。

立委何欣純強調，新課綱九月開學就要上路，將改變上課及升學的既有模式，家長比較憂心與焦慮的是，新課綱會如何影響升高中會考與升大學的準備方式。

會中，有家長提到新課綱強調素養與家長的學習陪伴，但家長是否有足夠的時間與能力？以及多元表現及學習歷程如何兼顧公平與客觀性以及弱勢學生的權益？也有校長針對師資是否足夠提出討論，顯示大家對於課綱與大學考招的關心。

教育部次長范巽綠表示，108課綱講究學生從小學、國中到高中的學習都要有適應社會能力，有面對問題、解決問題的跨領域能力，更具備足以適應世界改變的能力，成為更好的自己。

何欣純表示，針對新課綱的學習教材、課程內涵、升學方法等這些疑問，教育部要持續去溝通說明，讓家長、學生與學校清楚瞭解考招資訊與運作，以保障學生權益為最優先。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法