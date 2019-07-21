首度出國比賽 屏東青葉國小合唱團維也納奪金

2019-07-21 10:05

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣三地門鄉青葉國小合唱團，致力傳承推動魯凱族歌謠，今年首度出國比賽，前往奧地利參加「2019維也納國際合唱比賽暨音樂節」，出國比賽的19名成員中，年紀最小的只有小學一年級，儘管面對長途飛行與時差，孩子們仍專注比賽，拿出平常練唱實力，在奧地利時間20日傳出捷報，獲得金獎第1名肯定，為台爭光。

青葉國小合唱團指導老師唐秀月說，魯凱族歌謠是孩子們的文化根本，雖然是第一次出國比賽，大家都帶著「不能輸」的決心，比賽時他們特別穿上傳統服飾，以魯凱族歌謠「採百香果」、「緬懷」兩首歌曲應戰，評審們一致給出最高評價，拿下第1名。

唐秀月表示，魯凱族的歌謠在音樂之都傳唱，族人們都特別感動與欣慰，除了民謠組競賽，這次出國也特別帶著孩子學習西方聖樂，孩子們用注音一字一字背下德文歌詞，將過去常用的胸腔共鳴方式與西方美聲唱腔融合，在不同文化及音樂表現上，都有更多學習與成長。

青葉國小是個學生人數不到40人的迷你小學，學校所在的青葉部落，也是三地門鄉裡唯一的魯凱族部落，青葉國小因此肩負著傳承魯凱族文化的使命，帶著學童傳唱古謠，至今已連續6年榮獲全國師生鄉土歌謠比賽特優，三度登上國家音樂廳，並先後受邀到義大利、加拿大演出。

校長賴維振表示，學校堅持帶著孩子傳唱魯凱族歌謠，除了有文化傳承使命，更重要的是要讓孩子對自己的文化有自信，也期待在不同的文化刺激中，互相學習成長、看見自己的價值，這是出國比賽的最大意義。

拿下金獎的青葉國小合唱團，接下來將在奧地利維也納、斯洛伐克布拉提斯拉瓦及捷克布拉格等地參加音樂節演出，讓更多人聽見魯凱、看見台灣。

校方也表示，合唱團能出國比賽相當不容易，特別感謝屏東縣長潘孟安長年的鼓勵與支持，讓青葉孩子持續在國內外舞台，展現對自己文化的自信，成為屏東的驕傲；同時也要感謝台灣3482地區扶輪社、葡萄王生技公司、恒亞貿易股份有限公司、般若自在門功德基金會、正崴集團、台新銀行、力展行銷、何嘉仁文教基金會、、蘋果日報慈善基金會、寬量國際、郭美琴小姐等單位，共同分擔孩子們夢想的重量。

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