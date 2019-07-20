莫拉克屆滿十年 小林居民開發大武壠酒創生

2019-07-20 21:50

〔記者張忠義／高雄報導〕開著紫色小花「南國薊」，早年是高雄小林村民用來釀酒補身的作物，莫拉克風災風災後就很少見了，近年因為小林居民復振產業才又現蹤，如今再獲社會企業「台灣蓋婭」協助，開發成大武壠酒，首批限量發行400瓶，可望成為小林居民發展地方創生的新武器。

高雄日光小林社區協會理事長姚水福與台灣蓋婭社會企業創辦人楊洵今天連袂宣布「大武壠酒」上市，雙方並簽下合作備忘錄，共同生產推廣。

日光小林社區發展協會理事長姚水福說，早年在小林村的山區田間，都種有雞角翅，當時村落貧窮，沒錢買補品，孕婦坐月子採來燉雞，男人泡酒顧筋骨，大家從小吃到大。

倖存小林人移居日光小林社區後，靠著開發各種產品維持生計，最近雞角翅在「社區小旅行」熱賣，未來大武壠酒如果被市場接受，會考慮大量種植。

台灣蓋婭社會企業創辦人楊洵指出，這一款別具意義的大武壠酒，從產品到包裝都希望能夠維持對等、公平、尊重的合作原則；除了採用雙品牌共同出品呈現之外，也會將20%的販售收入，投入支持日光小林社區重建。

日光小林社區發展協會專案經理，也是大滿舞團團長的村民王民亮表示：「籌劃這一款酒，最初是希望村民種的雞角刺，多一些通路可銷售，增加農民的收入，也可以輔導更多村民可以投入耕種，提供村民在地就業機會。我們很努力！也請大家持續支持日光小林！」

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