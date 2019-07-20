週日南台灣降雨趨緩！各地仍須防午後雷雨 7縣市高溫警報

2019-07-20 21:33

〔即時新聞／綜合報導〕雨彈昨天（19日）轟炸南台灣釀災情，而明天（21日）中南部雨勢終於趨緩，不過依舊偶有局部雨，各地山區和近山區的平地則有午後雷陣雨，特別是大台北地區雨勢範圍較大，民眾外出時記得攜帶雨具；此外，各地天氣高溫炎熱，氣象局針對台北市、新北市、桃園市、新竹縣、桃園市、台東縣及花蓮縣發布高溫警報，溫度恐破36度以上。

中央氣象局預報，明天中南部地區及澎湖、金門有局部短暫陣雨；其他地區及馬祖為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。

天氣風險公司指出，明天水氣減少，南部降雨趨緩，下週山區將維持午後雷雨的天氣型態，屆時容易出現短時強降雨，建議民眾安排山區、溪流邊活動時要留意天氣變化，而高溫狀況也將持續，最悶熱的地方可能落在大台北和花東地區，來到35至36度以上。

溫度方面，明天各地天氣炎熱，各地高溫都在33、34度以上，北部地區有局部36度以上高溫發生的機率，而花東縱谷及台東南側則有局部焚風發生的機率，請注意防曬並多補充水份。

紫外線方面，明天澎湖縣達危險級；其他縣市均達過量級。

空氣品質方面，明天北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東及澎湖為「良好」等級；馬祖及金門為「普通」等級。

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