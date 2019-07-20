你家也遇過嗎？社區大樓住戶衝突 第1名是「這件事」

2019-07-20 20:41

〔記者蔡淑媛／台中報導〕近年公寓大廈大量成長，住戶爭議衝突也隨之增加，專家統計最多爭議是住戶間的噪音與漏水問題，第2名為公共區域堆置私人雜物問題，第3名就是管理費收繳與修繕運用等問題。

中華民國公寓大廈管理服務職業總工會秘書長廖鉑霆指出，前些日子台中市有社區發生住戶因為出租爭議，不滿管委會的處理方式，竟跑到社區大樓飲用的水塔洗澡便溺報復，讓住戶誤喝摻尿水，這是很特殊的案例，但也凸顯社區飲用水的隱憂，社區管理者必須知道「水塔蓋應該上鎖且每日巡查！」如果這住戶放的是毒藥，那後果真是不堪設想。

對於會議運作不瞭解，也是社區糾紛經常發生的原因之一，廖鉑霆指出，社區公共事務處理屬與全體區權人的權益，會議進行必須依公寓大廈管理條例規定，但有部分內容是可依社區規約修正。

廖鉑霆說，最近常配合市府要求出席社區的管委會會議或是區分所有權會議，發現住戶對開會出席比例就3、4種版本，而被委託出席的資格也有自我論述來認定，舉手表決或是需用投票與計算面積比例等問題，這些爭議其實都規定明確，但只要一個環節錯誤都有可能被主張會議無效，引發爭端。

台中市政府今天舉辦巡迴各區公寓大廈法令說明會，宣導社區常見爭議處理技巧，廖鉑霆提醒，社區經營重點在「溝通」，先講法、講理、再講情，有爭議時先將社區規定討論，如果真的遇到「惡鄰居」，公寓大廈條例有明確的處理程序，最終是可以申請法院命其搬離，或是法拍其房屋的。

台中市公寓大廈法令說明會已舉辦4場次，已有共700多棟社區管委會參加，8月、9月分別在豐原、太平還有各1場可上網https://bit.ly/2Vg6RLp報名參加。

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