頭城老街文化藝術季開幕 要打造國際地球村

2019-07-20 15:20

［記者林敬倫／宜蘭報導］頭城鎮青年團隊「金魚厝邊」舉辦的「頭城老街文化藝術季」今日開幕，以「生活，這樣也可以」為主題，探討定居在頭城的外國人，與在地居民的生活連結，藝術季分別在明日、27及28日有活動，除了有在地藝術家作品展覽，還有文創音樂會與工作坊；「金魚厝邊」負責人彭仁鴻說，盼藉此將頭城打造為國際地球村。

「頭城老街文化藝術季」今年邁入第5屆，以「移居。宜居」的核心精神，探討定居在頭城的外國人與在地居民的生活連結；藝術季共策畫2檔展覽、2場生活風格講座、2場小鎮散步趣、3場生活風格品味養成工作坊以及由定居頭城外國人所演出的「你懂不懂音樂會」、懷舊一下露天電影院。

展覽有「大。時代記憶-鉛筆馬丁特展」及「生活在過，態度要有-職人選物微展」，生活風格講座則邀請阿根廷音樂家名馬丁及攝影師阮璽開講。

彭仁鴻指出，今年延續去年「巷弄裡的草根生活」策展概念，以國內外定居在頭城真實生活的人們作為靈感延伸系列展演，希望讓頭城從功夫豬籠城，躍升「國際地球村」！

彭仁鴻指出，會以旅居頭城的外國人為題材，是因為策展過程中團隊發現，小鎮近年來越來越多定居在頭城的外國人生活在這裡，有些過著兩地移居的雙城生活，每日往返台北頭城的上班族，或是因為衝浪進而定居開店的創業生活家，抑或是特殊目的因宗教或學習華文而定居的實踐家。

彭仁鴻指出，這些外國人有美國人、巴西人、義大利人、阿根廷人、紐西蘭人、德國人、香港人甚至南非人，希望透過展覽，讓外界知道，老街中的藝術家們，除了有眾多的斜槓職人外，更有許多宛如「地球村」般的外國生活家。

另外，藝術季期間，主辦單位還推出「尋人啟事，異起玩頭城」老街尋寶活動，民眾可藉由闖關遊戲認識這8位定居在頭城外國人，只要於藝術季期間，至小鎮指定8間店家尋找外國人看板，每一個看板皆藏有一個英文字母，將全部英文字母組合後，前往金魚厝邊拼出正解，即可領取紀念品1份。

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