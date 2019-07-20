埃及聖䴉從墾丁「迷鳥」變林邊「留鳥」 鳥友驚：不妙！

2019-07-20 14:38

［記者陳彥廷／屏東報導］強勢外來種埃及聖䴉已在台灣繁殖，不過以往主要棲地位於嘉義、彰化等地，直到最近被人發現在屏東林邊也有棲息地，令鳥友是大驚「不妙！」

埃及聖䴉因其黑色長喙曲如鐮刀，在台灣毫無天敵屬強勢外來種，本土鳥群棲息地若有埃及聖䴉侵入，生存空間會慢慢遭到排擠並轉而逐漸消失，發現埃及聖䴉黑色長喙，就如同聽到該棲地的本土鳥凌遲喪鐘將響，因此部分鳥友又稱其為「死神鐮刀」。

屏東禽鳥達人劉川數十年前就曾在墾丁龍鑾潭發現過埃及聖䴉的蹤影，當時還和鳥友前去追蹤，但是並未發現棲息地，研判當時還是「迷鳥」。

「泛濫！」劉川這兩個字來形容埃及聖䴉的擴散程度，他說，當時埃及聖䴉還是「迷鳥」，現在明顯已是「留鳥」，他曾在林邊溪出海口目擊過大批的埃及聖䴉。

劉川說，恆春半島從數十年前至今，都僅發現埃及聖䴉飛翔或是覓身的蹤跡，並未真的有找到棲息地，算是不幸中的大幸，但無論如何，這種強勢外來種因為貪吃，極易排擠本土鳥覓食，導致壓縮生存空間。

大鵬灣的李姓水上教練則說，國道三尾端現在經過都能常常見到黑嘴喙黑屁股的埃及聖䴉從國道三上方飛過，他也曾在崁頂焚化爐旁農地目擊正在覓食的埃及聖䴉。

埃及聖䴉的入侵是越演越烈，但數年前在大鵬灣國家風景區就可見到埃及聖䴉，但當時除找不到棲息點，數量少對本土鳥侵害也不明顯，林邊鄭姓鳥友近期在國道三林邊交流道北側一處濕地發現有近百隻埃及聖䴉成群結隊與本土鳥混居，每天下午理應美不勝收的倦鳥歸巢畫面，他在盛夏7月看得卻是不寒而慄。

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