大學博覽會登場 泰國排名第三清邁大學首度來台搶生

2019-07-20 12:08

〔記者林曉雲／台北報導〕今年大學指考考生僅4萬9千多人創新低，剛寄成績單，大學博覽會今在台大體育館舉行，人潮比以往少很多，成大、交大、佛光、南華等大學仍踴躍參與招生。泰國清邁大學則首度來台搶生，該校近7成學生是中國學生，清邁大學招生人員表示，中國生源接近飽和，該校去年首次有2個台灣學生，啟動他們來台灣招生行動。

今年大博會有32個單位參展，除了國內部分大學外，新加坡管理學院、香港城市大學、香港教育大學、德國、英國、加拿大等也有學校來台招生。7月24日到28日開放網路登記志願，預計8月7日放榜。升學輔導專家劉駿豪表示，考生宜填滿100個志願，安全科系30個、接近分數科系40個、不會上榜科系30個，上填希望、下買保險做篩選參考。

比較特別的是首度來台招生的泰國清邁大學，招生人員徐騰本身在我國暨南大學讀研究所畢業，華語說的很流利，他介紹泰國清邁大學是泰國排名第三的大學，醫學院和工學院聞名，學生有5千多人，近7成是中國學生，主要是因為中國學生大學畢業後可留在泰國工作，其次是緬甸學生。

徐騰表示，去年首度有台灣學生就讀清邁大學，兩人都是台商子女，在台灣讀完高中之後，赴該校攻讀經濟學，雖然中國學生是大宗，但該校認為台灣推新南向政策，對泰國友善，也因為有台灣學生就讀，因此今年首度來台灣招生，當成試金石，不過來詢問的學生以父母為台商的居多。

成功高中一群指考生表示，他們班約有一半尚未決定要就讀的大學，所以來大博會蒐集資訊，林姓學生說，他心中第一志願是清大，可惜清大沒有來設攤；另一名林姓學生則表示，他想了解政大和台北大學，但兩校都沒有來設攤。被問及是否會去泰國、香港等外國讀大學，他們表示，大學想留在國內讀書，研究所才會考慮。

前教育部長、佛光大學校長楊朝祥表示，現在蒐集資料雖然非常容易，但大學老師在現場做深度介紹，透過面對面親自傳達訊息，是負責任的表現，協助學生做選擇，高等教育對於個人生涯發展很重要，以他考入台灣師範大學為例，他就一輩子從事教育工作， 他身為佛光山系統大學校長，除了國內的佛光、南華，也有美國、菲律賓的大學。

前教育部政次、南華大學校長林聰明表示，南華大學雖在嘉義，但和國立中正大學、嘉義大學等附近的國立大學合作，南華大學的學生每學期可到這些國立大學免費選修科目，就業率也逾9成。

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