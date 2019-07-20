國際青少年射箭錦標賽 竹縣學子奪7金4銀7銅

2019-07-20 11:06

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣橫山國中、大肚國小射箭選手組成的代表隊，參加在馬來西亞舉辦的國際青少年射箭錦標賽，總共拿下7金4銀7銅的佳績，孩子們對自己能夠為國爭光覺得相當開心。

大肚國小表示，成立21年的射箭隊在這次獲邀出國比賽前，一度因經費問題難以成行，除了射箭隊員家長們努力自行負擔外，也陸續獲得中華民國射箭協會、聯詠科技愛心詠續基金會、六角國際茶太文化教育公益信託、縣議員張良印、全國製麵工會理事長劉元順、凱麗斯企業董事長楊盛焯等團體和善心人士的捐助，才能順利出國比賽。

大肚國小表示，13至16日在馬來西亞砂拉越州美里市體育場舉辦的1st Sarawak Youth Archery Championship國際青少年射箭錦標賽，分為反曲弓U12、U15、U18及複合弓等組別競技，共有36對194名選手參加，大肚國小在U12男女子組榮獲4金3銀4銅，橫山國中則是在U15男女子組榮獲3金1銀3銅，總計7金4銀7銅，是這次比賽戰績最輝煌的代表隊。

比賽結束後，代表隊教練和小選手們也參訪了當地的美里省射箭協會以及古晉市的體育發展重點中學SMK Tabuan Jaya（Sekolah Sukan Negeri Sarawak），除了進行難得的異國移地訓練外，更與當地的選手及教練切磋交流，累積下次參與國際賽事的經驗。

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