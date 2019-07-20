花蓮全縣101所國小新生「無掛零」 還增3班

2019-07-20 10:06

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮縣108學年度各校班級數及新生人數出爐，101所國小「所所都有新生入學」，月眉、鶴岡及觀音國小均有1人，打破全縣去年及前年各有一所偏鄉小校「零新生」紀錄；今年班級數還不減反增，普通班共增3班，分別是明禮、康樂及北昌國小。

去年頭一遭出現「零新生」的東海岸港口國小，今年「破蛋」共計2人入學，全校有15名學生；位處偏遠的奇美國小，連續2年僅1名新生，今年也罕見一口氣新增6人，占全校學生數逾4成；前年掛蛋的溪口國小，去年有4名新生，今年則增加至7人。

花蓮目前學生數30人以下的國小校數，雖還有21所，但普通班的減班狀況已逐年趨緩，105學年度有872班，較前年減了21班，106、107學年度減班數更明顯下降，分別僅9班及2班，直至108學年度進入黃金交叉，較107學年增加3班。

105學年度起，全縣國小普通班學生數的年度差距也愈來愈少，105學年度13731人、106學年度13239人、107學年度13102人、108學年度13116人，增減情形分別為減少492人、減少137人及增加14人。

花蓮縣府教育處學務管理科長翁書敏說，自108學年度國小新生入學及班級數觀察，30人以下學校雖還有21所，比例仍偏高，但少子化情形已明顯趨緩，明禮、康樂及北昌也各增1班，其中北昌因班級教室足夠、設施設備完善及學區學生住戶需求量大，在多方評估下，也將27班的總量管制班級數調高到30班。

她說，由於今年月眉、鶴岡及觀音國小只有1名新生，針對全縣偏鄉小校部分，在未來開學後，尤其是學生數較少學校，也會在教師教學、班級經營及學生互動上，特別進行研習討論，盼能維持並提升學子的競爭及學習力。

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