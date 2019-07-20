日本MaaS會議 國光3款電動巴士亮相

國光客運副董事長吳定發（右）19日在日本舉行的「MaaS Meeting 2019」活動中，公布由該公司設計的3款大中小電動城市巴士。（記者林翠儀攝）

2019-07-20 00:05

〔駐日特派員林翠儀／東京19日報導〕國光客運副董事長吳定發19日在日本高速巴士龍頭WILLER舉辦的「MaaS Meeting 2019」活動中，向日本業者發表由該公司設計的3款大、中、小型電動（EV）巴士。吳定發表示，12米長的大巴將於今年11月底上路營運，中小巴也預定在明年第1季批量生產，他希望能儘速將MaaS系統導入台灣，服務日台兩地的旅客。

公共運輸行動服務（MaaS, Mobility as a Service）是一個於2105年左右被提出的交通整合服務新概念，具有提升公共運輸的使用率、減少私人運具的效果，現在受到世界先進國家的重視，WILLER為日本的高速巴士龍頭，近年也積極利用資通訊科技擴大服務版圖。

國光客運是在2017年首次跨出國界與WILLER合作，雙方合資成立旅行社，整合資源、鎖定日台旅客推出共同開發的旅遊商品。國光目前選定第一個服務區塊是從桃園機場到台北地區，吳定發也透露有意在宜蘭打造類似日本「道之驛」（巴士休息站）的據點。

另外，國光子公司成運汽車製造也設計了3款大中小巴士，以協助發展MaaS行動服務系統。吳定發在今天的會議中公布這3款EV城市巴士，包括12米大巴、採全低地板設計，時速限制80公里、座位及站位共60人，已進入批量生產，11月底將上路營運；7.2米中型巴士也是採全低地板設計，時速限制80公里、座位15─18人，2020年4月開始批量生產；3米觀光小巴，也是全低地板，時速限制30公里、豪華座位6個，2020年1月開始批量生產。

吳定發強調，國光客運與WILLER株式會社除了提供MaaS的服務以外，還特別把巴士的智能化與綠能化，同時兼具在服務的系統中。

對於成運開發的電動巴士，未來將由WILLER導入日本和國際市場，吳定發充滿信心。他表示，WILLER對於運輸工具的設計有一些特別的要求，他們已經派過3次的工程師到台灣，檢查我們機組結構的設計並認可，所以未來我們會有部分的運輸工具跟WILLER一同在國際上推廣，特別是有機會一同結合拓展東南亞市場。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法