大雨還要下多久？ 低壓區「91W」路徑預測圖曝光

2019-07-20 00:39

〔即時新聞/綜合報導〕中央氣象局指出,今(20)日南台灣、中台灣恐出現大雨或豪雨;美軍聯合颱風警報中心(JWTC)對影響台灣的「91W」低壓區做出橙色警示,目前它最新的路徑預測圖已被公布,美國氣象專家對於「91W」低壓區的發展也做出見解。

美軍聯合颱風警報中心在官網指出,「91W」低壓區為橙色警示,意即「有機率發展成熱帶氣旋,但預計過程會超過24小時」。

美國氣象機構「AccuWeather」的高級氣象學家傑森.尼科爾斯(Jason Nicholls)則在推特表示,「91W」低壓區會在20日開始減弱,同時為「台灣局部地區降下大雨」。

根據美國佛州大學(FSU)氣象研究生柯丸(Levi Cowan)建立的氣象數據資料網站顯示,「91W」低壓區中心位置在北緯24.6度,東經123度,位於台灣東北方海面,中心氣壓為995百帕,最大風力為5級風,正在逐漸朝北北東方移動。

中央氣象局則已指出,20日繼續受到低壓區與暖溼西南風兩者的影響,台灣中南部、東南部地區有陣雨或雷雨,也可能發生局部大雨或豪雨,其他地方也可能發生短暫陣雨或雷雨,呼籲民眾當心短時強降雨、雷擊、強陣風等劇烈天氣現象。

傑森.尼科爾斯(Jason Nicholls)推特全文

A look at TS #Danas over the East China Sea & TD #GoringPH just off S #Taiwan. Danas will strike #SouthKorea near #Gunsan Saturday night, local time. Goring will weaken over the next day or two as it bring heavy rain to parts of Taiwan into Saturday. pic.twitter.com/JcJGOXbP9D