高雄淹大水網友罵爆 韓黑大將王浩宇：是天災非人禍

2019-07-19 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕今天（19日）下午雷雨狂襲南台灣，高雄市鳳山、林園、小港、前鎮等區域多處路段出現淹水的情況，日前高雄市長韓國瑜才自誇清淤沒多久就爆出淹水，讓不少網友罵翻。對此，過去打韓不遺餘力的綠黨桃園市議員王浩宇竟跳出來幫韓講話，表示「這是天災不是人禍」。

這次高雄多處地區淹大水，打臉韓國瑜清淤神話，不少網友到網路上分享淹水照片狂酸韓國瑜，但這次王浩宇竟然沒有加入酸韓行列，「關於淹水這件事情，我想幫韓國瑜市長說點話，瞬間下那麼大的雨量，這是天災不是人禍。」王浩宇指出，一個城市對降雨的忍耐度有限，如同桃園先前的瞬間降雨也造成多處淹水，「只有像東京這樣的城市，擁有這麼大的滯洪池，才有可能應付。」

王浩宇就韓國瑜清淤一事表示，清淤固然是對的方向，但也只是讓水快些退去而已，想要完全避免淹水問題是不可能的，認為韓國瑜拿自己清淤一事當作政績宣傳，只會落得災情再次發生後被人酸的窘境而已。

王浩宇更感慨「韓粉攻擊桃園淹水、韓黑嘲笑高雄，冤冤相報何時了？」呼籲韓國瑜如果真的想選總統，話就別說太滿，「努力市政就是了，現在開始努力、高雄市政做好，距離總統的大位就會更近」。

網友雖然驚訝王浩宇竟幫韓國瑜講話，但攻擊砲火依舊猛烈，「清淤是每個市府團隊的工作，大家都在努力，偏偏某位市長想選總統還拿治水當政績，你誇大100倍別人也用100倍的標準來檢視你！」、「他只會清淤啊，其他水利工程什麼一竅不通，連要怎麼做都不知道」、「不用幫忙說話，大家在罵的不是淹水這件事，而是草包一直嘴砲，被酸剛好而已！」。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法