吃魚啃網咬手手！日月潭魚虎「轉大人」添隱憂

2019-07-19 20:28

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭近年出現俗稱「魚虎」的掠食性魚種，正式名稱為小盾鱧，該魚種獵食性強、什麼都吃，不只潭區魚類被咬成半截、漁網被破壞，甚至有漁民的手指也遭殃，被稱作生態殺手，近日有民眾拍到長為成體的魚虎，擔心威脅潭區經濟魚類，更憂心日月潭萬人泳渡活動，恐因護幼性強的魚虎，威脅到民眾安全。

潭區漁民表示，2年前就抓到上千隻的魚虎幼魚，當初就是因為潭區養的魚類被咬成半截，才會注意到魚虎的危害，只是光靠少數漁民捕捉仍緩不濟急，近年也有養魚的箱網遭魚虎破壞，造成損失，甚至有漁民徒手撈漁具，手指就被咬傷縫了好幾針，相關單位應設置圍網，防除外來魚種，才能維護潭區生態與安全。

對此，日管處表示，潭區都有做生態監測，將向監測單位反映魚虎情況，並詢問應變措施，減少對生態與漁民的威脅。

特生中心指出，就民眾拍到的魚種，研判有可能是魚虎，該魚種相當「貪吃」，看到水中有生物，都會好奇想吃下肚，由於成魚有護幼習性，在此期間對其他生物有防備與攻擊性，若是民眾在附近水域活動，不能排除有潛在風險。

不過，若針對泳渡活動，則因參與者為數眾多，也會發出很大的噪音，若魚虎發現大量人潮遊過，就不會認為是食物，也會有退縮的反應，加上泳渡都有既定路線，如有安全疑慮，可在活動前巡視相關水域，避免泳客靠近應就可維護泳渡安全。

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