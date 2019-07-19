市府清淤神話破功？下午雷雨大作 高雄多處街道積水

2019-07-19 16:31

〔記者蔡清華／高雄報導〕受到低壓帶影響，中央氣象局今天下午針對全台19縣市發布豪雨、大雨特報。高雄市南部區域，包括鳳山、林園、小港、前鎮等區域，雷雨大作，多處街道出現積水，連市府鳳山行政中心外都出現積水，再度打臉市府清淤神話。

氣象局同時以即時訊息通知雨勢較大的區域民眾，預警提前因應。高雄市包括小港崇文路、福興街、開南街、鳳山澄清路等多處路段都出現積水。

氣象局表示，低壓帶及午後對流雲系發展旺盛影響，易有短時強降雨，今（19）日屏東縣、高雄市及台南市山區、嘉義縣山區亦有局部大雨或豪雨；其他地區有局部大雨發生的機率，山區請注意坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積淹水。

市長韓國瑜昨天深夜才在臉書PO文，自誇市府清淤成效，稱「清疏長度已超過過去幾年的每一年」、「長度、重量都會比過去三年加起來還多」。

還說「我們要讓大家感受到港都的良心」還給大家一個不會遇雨便淹的高雄。結果不到廿四小時，就被老天爺打臉。

水利局表示，高雄市平地12小時降雨量約200至400mm，山區300至500mm，尤其岡山、湖內、阿蓮、田寮、旗山、美濃及內門區須特別留意短時強降雨，杉林、六龜、茂林、桃源及那瑪夏區應特別注意土砂災害與土石流警戒，適逢大潮沿海永安、彌陀、茄定、梓官、旗津及林園區等低漥地區易發生積淹水。

水利局已於昨（18）日下午14時成立0718豪雨三級災害應變中心開設，持續監控天氣狀況，並於易淹水地區預佈移動式抽水機110台，另有18台機動待命，本市64處抽水截流站、14處車行地下道等防洪設施已待命啟抽及運轉，同時本市13座滯洪池已排空或降至最低水位，水利局已增駐人員至旗山、岡山及鳳山指揮站，即早應變落實零損失目標。

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