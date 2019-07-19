擺渡人消失？ 全國僅存「新店渡」 區公所：會繼續營運

2019-07-19 19:43

〔記者翁聿煌／新北報導〕對於日前媒體報導「人少船票低，全台唯一擺渡人快撐不下去了」，新店區長林煌源澄清表示，「新店渡」會持續營運，不會中止，新店渡船始於光緒7年（西元1881年），超過百年歷史，但近年來因為兩岸文通愈見便利、搭乘民眾日少，傳出可能停駛消息，林煌源說，考量「新店渡」在交通及文史觀光的功能性，會繼續營運，並且適度調整船伕的待遇。

早期碧潭吊橋尚未興建，「新店渡」是進入灣潭等山區的交通樞紐，擔任新店溪兩岸交通與人民生活的重要交通工具，如今「新店渡」為新店溪流域僅存的人力擺渡渡口，更是全台唯一人力擺渡，深具新店地方文化特色。

新店區公所經建課長楊景超說，新店渡船的經營權為區公所每年對外招標，船伕的收入來自單次20元的船票及每年的合約薪資，現任船伕李先生已經服務10多年，近年搭乘人數降至每個月約1千人次，影響船伕的收入。

林煌源說，近年來因大眾交通運輸發達，渡船人數日有逐漸下滑現象，新店渡船仍為當地居民大眾運輸工具之一，並且還扮演觀光旅遊的角色，區公所評估其交通及觀光遊及文史需求，認為新店渡仍有保存價值，未來還會評估結合周邊景觀特色及調整營運管理，保存在地人文景觀特色及增加遊客使用意願。

楊景超說，新店渡口地貌目前已提報文化局登錄為文化景觀，列為「交通地景」項目，公所每年也在招募船伕專業人才，期許有興趣的志工一起加入，讓全台唯一人力擺渡的獨特文化繼續傳承。

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