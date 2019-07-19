雲林縣第一件國指定重要古物 西螺福興宮好義從風匾獲指定

2019-07-19 20:53

〔記者詹士弘／雲林報導〕距今近190年的西螺福興宮好義從風匾，獲指定為雲林縣第一件國指定重要古物，目前匾額正在台南藝術大學修復中，未來廟方也將和文資局、雲林縣政府共同為匾額相關的展示、推廣專書、保存環境提升等工作打拚。

道光12年（1832）張丙事件後，台灣北路協副將葉長春為表彰西螺、布嶼兩保的鍾、廖、李、林各姓人士前往嘉義城幫助平定，特別於道光13年（1833）8月製作「好義從風匾」贈予福興宮，自道光年間保存至今，見證西螺福興宮及西螺區域發展史。

好義從風匾是為一長方形木匾，以樟木整料製成，並以鳩尾閂榫方式加固，保留清代製匾做法。中行的「好義從風」字體為陰刻白描，採「陰刻內丸型式」雕製而成，也是俗稱「笑竹式」作法，上下款為陰刻字體。此匾具體呈現清代官員頒贈紙本文書予地方社會後，被地方社會轉化為匾額實例。

西螺福興宮則表示，未來將進於後殿增加溫濕度控制系統，預計年底把廟內廚房及餐廳改造成文物庫房及展覽廳，明年則會和文化資產局、縣府合作推出「好義從風匾」專書。

文化處長陳璧君表示，目前福興宮的「好義從風匾」與雲林縣一般古物「莫不尊親匾」、「翹首供桌」正在台南藝術大學進行文物修復，預計明年完成後，將移回雲林西螺福興宮，屆時民眾將可一睹雲林縣第一件國指定重要文物風采。

西螺福興宮好義從風匾獲指定為雲林縣第一件國指定重要古物 。（記者詹士弘翻攝）

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