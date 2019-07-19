大雨來了！全台19縣市發布豪、大雨特報

2019-07-19 14:38

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局表示，受低壓帶加上午後對流雲系發展旺盛影響，易有短時強降雨，屏東縣、南投縣、高雄市及台南市山區、嘉義縣山區有局部大雨或豪雨發生機會，此外全台都有雨，民眾出外記得帶傘，行車注意安全。

氣象局下午14時15分對嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、南投縣等5縣市發布豪雨特報，對基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、宜蘭縣、花蓮縣與台東縣等14縣市發布大雨特報，全台都有大雨發生機會，民眾出門要記得攜帶雨具。

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