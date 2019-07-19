礁溪溝渠驚見死魚 養殖漁業業者控因水閘門未開

2019-07-19 18:17

［記者林敬倫／宜蘭報導］礁溪鄉中研院臨海研究站附近溝渠近期有不少魚翻白肚，養殖漁業業者游旺欉指控，這是因為附近25連防潮閘門，宜蘭縣府不願打開，導致水流不出去，加上上游養豬業者排放的廢水，讓水中阿摩尼亞（氨含量）濃度過高，魚才會死亡。縣府水資處回應，基於安全考量，水閘門都會依潮水高度開關，沒有一直關閉。縣府海洋及漁業發展所則說，會繼續與水資處協調，盼水閘門的開關，能更符合養殖業者的需求。

25連防潮閘門位於礁溪鄉時潮村，是為防止海水倒灌設置的閘門，日治時期原為木造，且設有25個水門，因此取名25連，如今則改為四門電動水門。

近期養殖漁業業者游旺欉發現，養殖池內不少魚死亡，附近溝渠也常常有死魚翻肚的情形，他今天又發現自己養殖池附近有死魚，由於已向縣府反應多次，卻沒見到情況獲得改善，讓他忍無可忍，遂召開記者會。

游旺欉說，7月初就有向縣政府反應，希望25連防潮閘門可以開啟，颱風來再關閉，這樣才可以讓溝渠、魚塭的海水流動，但縣府每天都把水閘門關閉，導致水無法流動，加上上游有養豬業者排放廢水到下游，髒水全部流不出去。

游旺欉說，水無法流動，導致閘門附近約600公頃的魚塭與溝渠，不時有魚大量死亡，他拿魚塭與溝渠的水去檢驗，發現阿摩尼亞的濃度過高，是導致魚死亡的主因，多次向縣府反應打開水閘門未果，實在非常苦惱。

水資處指出，就水資處的立場，避免潮水導致海水倒灌，是主要的責任，水閘門都有依潮水狀況開關，並沒有一直關閉，如果都已經漲潮還要開啟水閘門，水閘門附近不是只有魚塭，還有農田，如此會造成更嚴重的災損。

水資處指出，一般退潮就會打開閘門加速排水，漲潮就會關閉閘門，前幾天颱風來襲，閘門才會關閉，現場都有管理操作人員，魚塭與溝渠的阿摩尼亞含量過高，應該源自於養豬場的廢水，與水閘門開關無關。

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