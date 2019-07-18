醫病》思覺失調 發病頭5年黃金治療期

2019-07-18 22:02

〔記者蔡淑媛／台中報導〕近來社會事件與精神疾患畫上連結，中榮精神部主任藍祚鴻指出，思覺失調症行盛行率約1％，根據健保資料庫發現，約3成患者穩定治療後，幾近痊癒，正常生活工作，另有2/3患則要持續追蹤用藥，思覺失調症病發後的頭5年為黃金治療期，能使大腦維持基本的運作與功能，若任意斷藥，復發風險將是穩定治療者的5倍，更可能導致腦部不可逆的損傷惡化。

長效針劑 預防患者自行斷藥

33歲的阿南在20幾歲時發病，出現被害妄想，甚至脫光衣服跑到大街，覺得同事和朋友在背後說自己的壞話、要害他，就醫服藥常忘了吃，病情控制差、一直換工作，後來接受居家治療，改施打長效抗精神病藥物針劑，控制病情良好，現在3個月施打1次，能正常工作、出國玩，今年也結婚了。

另名25的歲護理師罹患思覺失調症，大學時就有症狀，幻聽、莫名大笑、對空氣自言自語，到診所工作時發病，覺得同事都在議論她，一直換工作，最後離開醫療業，去飯店站櫃台，最後在家人陪同下住院做後來就醫住院，口服藥物治療，因幻聽的感受很真實，經醫師評估後使用長效針劑治療，偶爾有幻聽也減輕許多，也能理性辨別，從發病到治療1年，病情大幅改善，現在也回到診所做櫃台工作。

被害妄想、中邪、幻聽 常見徵兆

另一名50歲的患者阿芬在23歲時發病，出現妄想、幻聽，被以為中邪，家人帶她到處求神問卜都不能改善，後來就醫治療，雖未能返回職場，平日到日間病房復健，周末就與朋友逛街、約會，10年未再有幻聽，她告訴病友，要勇敢面對，不要怨天尤人，下定決心改變，要把生活過好，也能活出自我。

中榮精神科醫師蔡佳叡也強調，患者本身想回歸正常生活的動機最重要，患者只要中斷服藥10天，就會增加2倍的復發風險，長效針劑可以避免忘記用藥，十分適合因擅自斷藥而反覆住院的患者，或是需要上班、家人照護較困難的患者。

中榮《還想牽著你的手》巡迴特展

中榮展出《還想牽著你的手》思覺失調症巡迴特展，藍柞鴻說，希望社會牽起病友、家屬、大眾的手開啟對話，現在有居家治療，幫助就診困難的病友也能穩定持續治療，目前中榮總精神部的居家治療收案量一個月平均達1100人次，中榮副院長張繼森也說，醫護到家治療，病人和家屬笑呵呵，不用擔心患者私下停藥而復發惡化。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法