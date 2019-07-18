快來玩！今夏最大型好書交換活動 親子嘉年華周末登場

2019-07-18 20:46

［記者陳恩惠／桃園報導］桃園市最大型的「好書交換活動」來啦！市立圖書館暑假七至九月間，每個周休二日，在市內13行政區各辦1場親子嘉年華活動，本周六在市府文化局、週日在市圖龍潭分館分別舉行，不僅有「好書交換活動」，還有台灣知名劇團的經典兒童劇，再搭配趣味闖關遊戲、DIY手作與摸彩活動，真的有趣又好玩！

市圖針對桃園13區地域特色，規劃有趣的闖關活動及親子互動DIY，由於桃園區內每平方公里有7座以上的土地公廟，密度達全國之冠，特別設計「擲筊」的闖關遊戲，凸顯地域特色，也讓孩子輕鬆認識台灣信仰文化，闖關滿三關者，不僅可獲限量實用紀念品，還可獲得摸彩券；龍潭區有全台唯一「龍潭迎古董接財神」年節活動，因此進行「小財神帽」親子DIY。

全市13場活動各演出不同兒童劇：桃園的故事劇場，由如果兒童劇團帶來經典童話「故事大盜」，由於市府文化局演藝廳僅有534座位席，演出當日下午3時起，在文化局大廳發放入場號碼牌，發完為止；龍潭場則由Kiss Me親一下劇團演出「愛漂亮的烏鴉」，歡迎大小朋友一同栽進迷人的劇情，看看這些耳熟能詳的童話故事，藏有什麼弦外之音，讓孩子自己找答案。

市圖說，上個月參加過「好書交換收書活動」的民眾，帶著「好書換書卡」到現場不僅能交換好書，憑著「桃園市立圖書館借書證」還可再多換二本！至於摸彩活動的則有Apple iPad、Apple Watch、電子閱讀器、折疊腳踏車、藍芽喇叭等25項獎品。

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