台中好慘！颱風還沒來 就注定先遭空污襲擊

2019-07-18 20:44

〔記者蔡淑媛／台中報導〕丹娜絲颱風警報解除，成為「擦邊球」掃過台灣東邊海域，受到外圍環流，前天卻讓台中市空污紫爆了！風雨還沒來，就先受到空污襲擊，氣象局也分析，台灣夏天颱風多從東、南方來，不論颱風是擦邊球、穿心颱還是行經南方海面，中部位於護國神山玉山的背風面，受沉降氣流影響，加上盆地地形，大氣擴散差，空污累積，颱風來襲前一定空污。

台中市環保局主秘商文隱指出，17日受丹娜絲颱風外圍環流影響，台中市處背風面受到下沉氣流，大氣擴散差，加上白天日照強烈，造成光化學反應，空污臭氧濃度高，空品監測站豐原、太平站紫爆（非常不健康等級）也衍生出PM2.5近半數測站也亮紅害、橘色警戒。

商文隱指出，臭氧主要來自光化反應，汽車和工廠排放的有機揮發物和氮氧化物，在強烈的陽光紫外線照射下，生成臭氧，接著會衍生細狀污染物，如硝酸鹽、硫酸鹽都是PM2.5的成份，提醒未來颱風來襲前2、3天就得空污拉警報，減少臭氧前驅物生成，除了工廠減排，民眾也要改搭公共運輸，一起防制空污。

台中市多年前就與科學家以繫留氣球分析出，中部在夏季空品不良日和颱風走向有密切關聯；氣象局也分析颱風在接近台灣過程，影響台灣附近環境氣流，進而影響台灣空質品質，如果颱風由台灣東方海面北上，氣流過山後在背風面產生沉降作用，空氣不易流動、擴散條件不佳，西半部空品變差，加上午後光化作用，臭氧濃度上升，尤其中南部在下風處，污染物更嚴重。

一旦颱風由東部登陸並通過台灣，雲雨帶影響台灣前，晴朗無雲，午後受光化作用，臭氧濃度易上升，如果雲雨帶開始，中部以南又因風速增強，引發揚塵，空品變差；而颱風行經台灣南方海面，偏東風風，中部又背風面，空品也差。

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