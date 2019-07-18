2局處長缺席治安研習 澎湖縣議長火冒三丈

2019-07-18 21:18

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今日澎湖縣政府警察局舉辦社區治安研習活動，廣邀各社區村里長、理事長、協勤人力、守望相助隊、相關局處室主官等，但主管社區治安的消防局、社會處主官卻缺席，也未派代理人出席，引發議長劉陳昭玲強烈不滿。

劉陳昭玲表示，由於社區治安涉及警察局、民政處、消防局、社會處的業務，但消防局長葉天恭、社會處長陳賜豐未親自到場，也沒有派代表參加，當場火冒三丈，要副縣長許智富回去了解一下，認為2局處長不夠尊重，社會處長陳賜豐到任不久，可能還搞不清楚狀況，但消防局長到職多時，就有需要檢討。

針對議長點名不到，澎湖縣政府消防局表示，由於丹娜絲颱風來襲，雖然是快閃颱風，但相關整備作業必須持續觀察，因此正副主官都在處理颱風整備等事宜，所以未派員列席治安研習活動；至於社會處長陳賜豐，甫上任不到一周，可能尚未進入狀況；有出席的民政處長成萬貫則相當緊張，一直向議長劉陳昭玲表明自己有列席。

對於消防局主官缺席，劉陳昭玲表示，消防也是社區安全重要的一環，澎湖的老人家很多，消防局一定要加強各項工作的推動，不能掉以輕心；澎湖是一個聚落型社區相當明顯的島縣，社區守望相助如果發揮得宜，就可以省去許多公部門的資源，村里長與社區理事長是民眾生命財產的關鍵人物，社區必須做好自主管理的工作。

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