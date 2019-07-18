鶯歌瓦斯管線埋太淺氣爆怎辦？ 公所：加設防護安全無虞

2019-07-18 17:29

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市鶯歌區中央路二號到光明街92號進行埋設瓦斯管線工程，幾天前施工時不小心挖到台電線路，造成附近跳電，建德里長林清得質疑挖斯管線埋太淺，該路段又有許多管線，萬一發生氣爆誰該負責？對此，鶯歌區公所強調，埋設管線有符合法規並加設防護措施，安全沒有疑慮。

林清得指出，瓦斯接管工程意外挖斷台電線路，接到里民抱怨電話才知道施工，事前沒有收到通知，近看瓦斯的管線驚覺離地面不到1公尺，周邊還有污水、自來水、中華電信、台電等線路，如果有意外後果不堪設想。

他說，埋設管線後瀝青凹凸不平，加上多處的人孔蓋，機車騎士很容易翻車。附近居民也相當擔憂，如果再次挖斷管線，難保不發生意外。

鶯歌區公所及負責工程的欣泰石油氣公司說，以前鶯歌地區的瓦斯氣源是從三峽接管過來，不過三鶯大橋將進行施工，屆時瓦斯會暫時斷氣，為了避免影響民眾生活，因此從樹林接瓦斯管線到鶯歌。

鶯歌區公所指出，根據法規，管線埋設深度管頂到路面距離不得少於120公分，但是特殊地形可以施加鋼筋混凝土保護管線，管頂到路面距離則可以改為至少30公分。

欣泰石油氣公司補充，瓦斯管線加設10公分厚的鋼筋混凝土、雙向加配鋼筋及低強度混凝土，路面上鋪設20公分厚的瀝青，汽機車經過載重都沒有問題，此外，後續也會將刨鋪路面，確保路面平整。

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