工程師鼾聲嚇跑女友 醫生助「消音」覓良緣

2019-07-18 15:58

〔記者陳建志／台中報導〕睡覺打呼影響枕邊人的睡眠品質，台中一名謝姓工程師，就因睡覺鼾聲太大，嚇跑了好幾個女朋友，讓他38歲仍然單身，自信心因此受損，為了早日迎娶美嬌娘，日前決定就醫徹底解決，醫師檢查發現軟顎及懸壅垂非常鬆弛，決定為他進行「溫控式無線射頻打鼾手術」治療，術後果然達到「消音」效果，讓他重燃追求異性的信心。

亞大醫院耳鼻喉部醫師許哲綸今天表示，這名謝姓患者到院後，經鼻咽內視鏡和睡眠呼吸檢查後，發現軟顎及懸壅垂非常鬆弛，已達輕度睡眠呼吸中止症的標準，經溝通後決定以傷口小、恢復時間快的「溫控式無線射頻打鼾手術」治療，術後打呼狀況幾乎完全消失，讓他開心不已。

許哲綸指出，打鼾是睡眠呼吸中止症的症狀之一，若不妥善處理，一旦長時間睡眠缺氧，將提高罹患心血管疾病的機會。而成因是人體在睡眠時，因呼吸道組織的肌肉張力放鬆，或患者本身過度生長的組織所產生震動的發聲情況，大部分是軟顎及懸壅垂的問題，有些則是舌頭體積過大或舌基部下垂，而扁桃腺、腺樣體及鼻塞也會造成打鼾，民眾若是體重過重、服用鎮靜劑和使用酒精，更會讓打呼情況變嚴重。

許哲綸指出，傳統治療打鼾有「雷射懸壅垂切除手術」或「懸壅垂軟顎成型手術」，但此2種方式術後容易出現高度疼痛的情形，而「溫控式無線射頻打鼾手術」自費約1萬到3萬元，是在患者的軟顎或舌基部黏膜下，以無線電波將治療區域的組織凝固，術後約6到8週後，該處的軟組織就會慢慢被身體組織吸收縮小，達到降低打鼾音量及頻率的目的。

許哲綸表示，此種手術疼痛感相當輕微，並可保存黏膜完整性，且具備免住院、傷口小、恢復快等優點，適合輕度睡眠呼吸中止症的患者。

許哲綸提醒，睡眠呼吸中止症是常見的睡眠呼吸障礙，若不積極處理，打呼聲恐影響自己和枕邊人的睡眠品質，並忽視糖尿病、高血壓等隱藏的系統性疾病，建議有打呼或睡覺時呼吸暫停情況的民眾，能儘早就醫檢查釐清。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法