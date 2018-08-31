醫病》打鼾4年治癒 老婆同床反而失眠

高醫口腔外科醫師陳裕豐（中）治癒鼾聲，改善李姓（左）歌手夫妻關係。（記者黃旭磊攝）

2018-08-31 14:39

［記者黃旭磊／高雄報導］32歲婚禮歌手鼾聲如雷，經睡眠治療手術改善，老婆聽不到鼾聲竟也睡不著。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院（高醫）今天（31日）上午說明止鼾手術，口腔外科醫師陳裕豐以鼻中隔整形術及下鼻甲縮減術，合併微創型懸雍垂腭咽喉整形術，改善李姓婚禮歌手鼾聲，患者保留肌肉組織減少術後疼痛，鼾聲不再，未料，李太太仍難入眠。

李太太說，婚前4年同居期間，被如雷鼾聲吵到難眠，術後改善，鼾聲節奏「雷聲」消失竟也難入睡，還要重新適應。

高醫統計，打鼾是阻塞性呼吸中止警訊，台灣約有7成民眾有打鼾困擾，而超過40萬病人有阻塞性睡眠呼吸中止症，男性是女性2倍，吸不到氣缺氧易引發中風、心血管疾病甚或可能猝死。

手術團隊赴美國史丹佛大學睡眠中心，接受知名睡眠手術權威、台裔美籍教授枊勇全（Stanley Yung-Chuan Liu）指導，引進精準化治療儀器，包含顎骨呼吸道拉提手術、達文西機器手臂手術、懸雍垂顎咽整形術、上顎骨引導擴張術，再搭配睡眠鎮靜誘導下內視鏡檢查（DISE）。

陳裕豐說，5年前顎骨手術病人術後抱怨打鼾，懷疑移動顎骨導致，負笈史丹佛大學睡眠中心進修，得知顎骨與呼吸道相互依偎，經枊勇全指導學習「軟硬兼施」解決呼吸道阻塞，合併處理上呼吸道「軟」組織、顎骨「硬」組織問題，給予個人化精準醫療。