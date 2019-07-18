台科大、雲科大、屏科大擬合併 教育部回應了

2019-07-18 14:49

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拚史上最大合併！雲科大加入台科、屏科合校計畫

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣科技大學、雲林科技大學、屏東科技大學今共同宣布，將推動3校合校計畫，力拼台灣高教史上最大合併案，教育部技職司長楊玉惠說，對國立學校合併正面看待，經費、教師員額與招生名額都承諾不變，但若要求「嫁妝」才願合校，就不會同意。

台科大、屏科大今年6月傳出合併消息，並已籌組合校小組開會討論，如今雲科大也加入，3校校長今齊聚屏科大共同宣布合校意願啟動，力拼今年底前通過校務會議，原則上保留台科大校名，雲科大可能改成台科大雲林校區、屏科大改成台科大屏東校區等，已通報教育部獲初步認可。

對此消息，教育部技職司長楊玉惠表示，對國立大學合併是正面看待，若學校站在提升競爭力的角度去談合併，將樂觀其成，也表示未來3校合併，相關治校經費、教師員額、招生名額等都不變；但過去有國立大學合校時，向教育部要求高額「嫁妝」，對此，楊玉惠認為，如果要有嫁妝才會合併，那教部就不會同意了。

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