丹娜絲遠颺仍有低壓威脅 中央災害應變中心維持一級開設

2019-07-18 14:16

〔記者楊綿傑／台北報導〕今年第5號颱風丹娜絲襲台過程曲折，不過總算有驚無險，陸上警報已於昨晚解除，不過水利署今天表示，菲律賓西北角之熱帶低壓未來仍有不確定性，將以最謹慎態度因應，因此維持風災一級災害緊急應變小組開設，後續也將密切關注颱風及熱帶低壓動態發展及其水氣影響，並加強與各地方政府橫向聯繫，防汛工作不會鬆懈。

水利署指出，依據氣象局24小時雨量預報資料，已針對重點地區進行淹水圖資分析及範圍模擬預報，提供各河川局與地方政府防災運用；另大型移動式抽水機除已先行預佈1115台外，也於今早提前支援調派4台至高屏地區及1台至基隆大武崙地區待命；此外，評估長浪亦可能對台東海堤破壞，已備妥太空包50個及1200個消波塊，提前準備。

對於雲嘉沿海地區，水利署表示特別關注，因該區域地勢低窪排水較困難，適逢天文大潮及熱帶氣旋低壓抬高海水位與風浪作用，恐更增加排水難度，為此協調雲林及嘉義縣政府提前放空雲林縣12座滯洪池及嘉義縣8座滯洪池，白水湖第一滯洪池及內田考試潭滯洪池並分別達最低水位-1.8公尺及-1.3公尺，也透過滯洪池閘門啟閉操作，增加滯洪空間循環持續滯洪，同時嚴控沿海防潮閘門啓閉操作，以減少淹水災情。

水利署並說，據氣象情資顯示，南部山區將降下豪雨，為確保設施於颱風豪雨期間正常運作，曾文水庫今日上午放大調節性放水由每秒100立方公尺增至每秒500立方公尺，另牡丹水庫也於昨日放大調節性放水每秒50立方公尺，提早調節水庫容量，增加蓄洪空間，減少豪雨期間下游淹水可能。北部石門水庫目前以每秒35立方公尺調節性放水、中部鯉魚潭水庫自然溢流中，未來並將視情況及需要預降水位。

水利署也提醒，民眾可透過防災資訊服務網（http://fhy.wra.gov.tw）及facebook防汛抗旱粉絲團（網路）、行動水情APP（智慧型手機）、警戒簡訊通報系統（一般手機）及免付費電話0800-079-579（你去救、我去救）等防災避災工具，掌握即時防災避災訊息，以減少生命財產損失。

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