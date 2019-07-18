北抬環境不利 菲律賓西側低壓增強熱帶低壓機會低

2019-07-18 12:17

〔記者蕭玗欣／台北報導〕輕颱丹娜絲今掃過台灣東部海域，今各地都有間歇性雨勢，午後嘉義以南、恆春半島和蘭嶼要留意有豪雨發生，氣象局預估最快今晚就能解除海上颱風警報；另，外界關注菲律賓西側低壓今深夜將逼近台灣，由於低壓北抬過程，環境越來越不利發展，氣象局估增強為熱帶性低氣壓機會降低。

丹娜絲中心目前位於台北的東南東方約270公里海面上。近中心最大風速每秒20公尺，相當於8級風，瞬間最大陣風每秒28公尺，相當於10級風，7級風暴風半徑150公里。

氣象局簡任技正伍婉華表示，氣象局仍持續針對丹娜絲颱風發布海上颱風警報，包括基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及南部沿海地區有長浪發生；今天在北部海面以觀測到2公尺浪高，提醒民眾非必要不要往海邊靠近

伍婉華說，今清晨蘭嶼降雨量明顯大，目前累積雨量已來到150毫米，且斷斷續續，雨勢仍持續，請蘭嶼民眾特別小心，午後包括嘉義以南地區、恆春半島和蘭嶼都要留意因外圍環流及太陽照射的熱力作用，恐有大雨或豪雨發生，雨勢將持續至晚間。

菲律賓西側的低壓預計今深夜接近台灣，因此各地上半夜會出現降雨空檔，但下半夜到明天清晨，中南部及花東雨勢將會越來越明顯，北部明天清晨以前有間歇性雨勢，但白天後降雨空檔增加。

預報員張承傳說，該低壓北抬過程的環境將越來越不利發展，預估發展成熱帶性低氣壓機會降低，但無論如何對台灣影響都是一樣的。

氣象局表示，受颱風外圍環流影響，今嘉義以南地區、恆春半島及蘭嶼有局部大雨或豪雨發生的機率，東半部地區及雲林以北山區亦有局部大雨發生的機率，請民眾注意瞬間大雨，低窪地區請慎防淹水。另，今明兩天適逢大潮期間及颱風影響，中南部及東南部沿海低窪地區請慎防淹水。

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