獨家》網傳照預知颱風轉向？道教總會理事長：有點怪力亂神

2019-07-18 11:34

〔記者許國楨／台中報導〕丹娜絲颱風陸警昨天從發佈到解除僅9小時，昨天網路瘋傳照片表示有人事先就能預知，要求颱風神請丹娜絲不得影響台灣，有網友聲稱見證深信不疑，也有網友說，去年20幾個颱風「過而不入」，應該是巧合；中華民國道教總會理事長陳瑞寶則說，疏文應該是祈求上蒼悲天憫人，不要降下天災，照片中格式類似疏文卻不免有點怪力亂神，但祈求台灣風調雨順的用心還是值得肯定。

丹娜絲路徑一變再變，從預估穿過台灣的「穿心颱」改為掠過東部的「擦邊球」，氣象局發布陸警9小時後解除，確認輕颱暴風圈對台灣陸地威脅大幅降低。

但昨天在賴群組卻瘋3張照片，照片顯示有人在7月16號就立文，要求丹娜絲不得撲向台灣本島，需消失或轉向他國，文中還煞有其事的派任丹娜絲颱風神及巴士海峽城隍執文辦理，有網友聲稱見證預知颱風轉向深信不疑，也有網友說，去年有20幾個颱風形成，但幾乎沒有一個直撲台灣，颱風「過而不入」關鍵原因，是因為「太平洋高壓」的位置，此次的「神預測」應是巧合吧！

也有網友認為，當颱風無論如何都會侵襲世上的某地時，若僅禱告求颱風遠離自己家園卻對他國造成損害，豈不失去神祈保佑普天蒼生的慈悲為懷呢，對此，同時是中華民國道教總會理事長的台中市慈德慈惠堂堂主陳瑞寶說，疏文起源於道教，是祈福神靈，敬天祭祖語言信息的表達形式。

人們將所求事由透過叩拜書之於紙，焚化後上達天庭，由神職架起仙凡之間的橋樑，實現人們所祈求的目的，從照片中的立文來看，應該是屬於玄學中的一個教派，雖類似疏文格式，但疏文的傳達是以下對上，請求上天的悲天憫人不要降下天災，用「以上對下」口吻指派所謂的颱風神，不免有點怪力亂神，但祈求台灣風調雨順的用心還是值得肯定。

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