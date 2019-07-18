每支80元！號稱冰棒界的LV 賴清德咬一口後大賣

2019-07-18 13:17

〔記者顏宏駿／彰化報導〕今年愛文芒果因為產量大增價格大不如前，但同樣是芒果，彰化縣埔心鄉的特產「金蜜芒果」因為產量稀少、口感獨特，特級品的收購價1公斤高達200元（愛文芒果約45元），農會把它做成冰棒一支價格80元，還賣到缺貨，被喻為「冰棒界的LV」。

金蜜芒果一顆可以做2支冰棒，今年4月試營運初推出時，農會定出每支80元的「貴族」價格，嚇死一堆農民，農友認為，一枝冰棒等於一個便當的價格，究竟誰會來買這種冰棒？

今年4月賴清德爭取黨內總統初選提名，到埔心鄉拜訪基層，看見這支芒果冰棒非常好奇，忍不住咬一口，稱讚這真是「冰棒界的LV」，「金蜜芒果冰棒」從此開始大賣，目前已經賣出2萬支。

今天農會正式推出這支冰棒，邀請國民黨的立委參選人謝衣鳳及彰化縣副縣長洪榮章推銷，謝衣鳳說這不僅是冰棒界的LV，還是冰棒界的林志玲，因為「長相太甜美了

」！

埔心鄉農會總幹事張旗聞說，金蜜芒果全鄉種植面積多達45公頃，產量高達全台95％，在農會輔導與公所協助產銷下，價格穩定，今年每公斤鮮果收購價，特級品200元、頂級130元、優級80元，就連加工用的次級品每公斤也有30元，農民每分地都有20萬元收益。金蜜芒果風味特殊，口感有土芒果香氣與粉味，今年芒果熟成狀態絕佳，整體品質水準比去年提升許多。

張旗聞表示，埔心鄉是全台灣密集度最高的金蜜芒果產區之一，品嚐起來酸甜帶點粉味是金蜜芒果的獨特風味，但在氣候影響影響產量又或是大豐收的情況下，為避免價格波動太大，農會將保證價格收購頂級鮮果，又或是積極推動研發金蜜芒果相關加工品，解決農民次級品滯銷問題。

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