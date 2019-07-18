AI選胚 38歲媽首做試管就成功

2019-07-18 00:07

〔記者蔡淑媛／台中報導〕茂盛醫院發表AI人工智慧試管嬰兒技術，利用AI選胚系統進行高解析度基因篩檢及胚胎影像即時監控系統，選出最優良的胚胎植入子宮，懷孕率可達近80%，比一般試管嬰兒療程提高近2倍，流產率也從20%降到5%，今年7月刊登於權威國際性生殖醫學學術期刊RBMO，並受邀至歐洲人類生殖與胚胎年會演講，也是全球首篇以AI進行人工生殖研究的期刋論文。

人工智慧試管嬰兒技術 登權威期刊

茂盛醫院婦產科醫師李俊逸指出，2年來以107個胚胎進行AI試管嬰兒療程做分析研究，媽媽平均年齡35歲，先利用高解析DNA定序分析做基因篩檢，過濾異常基因後，在細胞分裂、發育成可植入子宮的囊胚的5天過程，以胚胎影像即時監測系統監控分析，每10分鐘就拍攝剖面圖紀錄，進行品質分析。

AI人工智慧會利用大數據演算，載入院內和國外超過萬例的胎兒數據，選出發育最好的胚胎植入母體，研究其懷孕率及流產率。

李俊逸以胚胎植入母體的結果進行分析，利用胚胎的分裂速度、形態、雜質等條件，分出A級最優良、B級優良及C級一般的胚胎，發現A級的懷孕率達76.2％、B級62.5%、C級僅25%，流產率在A、B級為5%，C級則是20%。

李俊逸表示，此研究證明試管嬰兒透過AI選胚系統，選出最好的胚胎植入母體，懷孕率接近80%，會比一般試管嬰兒懷孕率30%至40%，高出約2倍，流產率也從20%降至5%，增加試管嬰兒的成功率，此研究成果已刊登醫學期刊《生殖生物醫學在線期刊（Reproductive BioMedicine Online）。

懷孕率近80% 比一般方式高出2倍

38歲、不孕症的蕭小姐則透過AI人工試管嬰兒選胚技術，一次療程即成功得子，茂盛醫院院長李茂盛表示，蕭小姐婚後30歲就努力懷孕都失敗，由於卵巢早衰、子宮內膜功能差，如果做試管嬰兒成功率僅30%，去年接受療程，取出20顆卵子經受精並發育成可著床的囊胚有4顆，分析出2顆A級、B、C級各1顆，植入1顆A級後，一舉得子，今年4月順利生產，現在寶寶2個月大健康可愛。

李茂盛表示，透過AI選胚系統的試管嬰兒比一般試管嬰兒療程的懷孕率高出2、3倍，適用重覆流產、不易著床及胚胎不佳的婦女使用。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法