颱風路過！ 台中臭氧爆表 19日才會改善

2019-07-17 23:34

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中空品AQI竟然紫爆了！受到輕颱丹娜絲颱風外圍環流影響，台中市處背風面受到下沈氣流，大氣擴散條件差，加上白天日照強烈造成光化學反應，空污臭氧濃度高，空品監測站豐原、太平站竟然紫爆了（非常不健康等級），加上PM2.5濃度高，近半數測站也亮紅害、橘色警戒，空氣極差，而且會持續到明天，直到19日颱風到基隆北方外海，才會改善。

台中市空污拉警報，空品測站豐原、太平站AQI高達207、203，西屯、忠明、大里站亮紅害（對所有族群不健康）呈現156到172，后里、東大、烏日、霧峰也亮橘色警戒，主要空污指標為臭氧及PM2.5。

有網友在臉書抨擊市長盧秀燕空污不好，怪中央、中火、老天，這次要怪誰！也有網友說市長換人、空氣換新！台中市這麼好騙。

環保局回應，這次空污主要是颱風外圍環流造成「不管哪一位市長」只要颱風從東南方而來，且在夏季有日照強烈，台中因為在背風面且地形因素，就會造成空污，主要污染物也為臭氧，中南部空品都大受影響。

環保局指出，今日空污從上午就開始，目前到晚間的空品AQI仍差，主要是AQI的臭氧是採連續8小時移動平均值，尤其臭氧在午後1、2點污染濃度最高，但日落後臭氧已經逐漸下降，但由於丹娜絲颱風未遠離，明天18日空品仍差，這波空污持續，也提醒因為臭氧化學刺激氣體，對於呼吸道刺激大，會造成眼睛刺痛、咳嗽氣喘，應多加防範。

環保局表示，地表附近的臭氧主要來自「光化反應」，汽車和工廠排放的有機揮發物和氮氧化物，在強烈的陽光紫外線照射下，生成臭氧等污染物。

環保局長吳志超表示，今天晚間6時，因空品不良達嚴重惡化三級，已通報前30大固定汙染源工廠降載、出動各區稽查人員加強汙染稽查、制高點稽巡查露天燃燒、執行高汙染車輛查緝，並加強怠速熄火及搭乘大眾運輸宣導，以減緩空品持續惡化，並橫向通報各局處周知所屬機關學校單位，配合執行防制措施，也調整停止戶外作息，也呼籲民眾多搭乘公共運輸，減少空污。

吳局長指出，為減緩空品狀況，台中火力發電廠今日也進行降載減排措施，減排時段為12時30分至17時，未運轉發電量共2,525MW，降載發電量含歲檢休共568.3萬度。另晚間減排時段為明日凌晨0時至7時，合計歲檢修及非歲檢修50MW，減少發電計1700MW。

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