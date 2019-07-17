台南大代誌 長榮地下道封閉1年

2019-07-17 23:53

〔記者洪瑞琴／台南報導〕長榮地下道因鐵路地下化工程施工，預計自8月底起封閉1年，民眾擔心「交通黑暗期」，南市交通局代理局長熊萬銀表示，因周邊路幅有限，已要求交通部鐵道局改善工法，縮短鋼便橋工期2至3個月，完成後儘快開放通行。

怎麼走？民眾擔心交通黑暗期

南市交通局指出，長榮地下道封閉期間，大範圍改道以周邊開元路、公園路、中華北路及前鋒路等主要道路為主，局部改道則以實踐街、北門路、北園街及周邊巷道，讓過境車流與地區性車流能夠分散，預計規劃設置75面導引牌面、重要交通結點將派出義交指揮人員協助交通疏導。

市府：替代道路、導引牌、義交齊出

此外，為解決因施工造成鄰近居民停車不便，交通局將與北區公所合作全面盤點鄰近閒置空地闢建停車場，並協調周邊大光國小、成功國中校園假日評估開放停車。

交通局表示，為減低因施工期間造成鄰近周邊區域交通衝擊，多管齊下推動各項交通維持措施，包含要求主辦機關交通部鐵道局縮短鋼便橋施工時間、妥善規劃改道動線、增加停車空間、召開地方說明會等，同時督促鐵道局逐一檢視落實各項交維工作，加強宣導施工訊息，提醒民眾避開封閉路段。

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