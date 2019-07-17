桃園崙坪文化地景園區完工9成 9月移交

2019-07-17 23:15

［記者謝武雄／桃園報導］位於觀音區「崙坪文化地景園區」原為國軍營區，占地6.3公頃土地，市府於2015年起與國產署、軍備局協調撥用，並進行景觀工程改善，目前工程已經完成90%，並於9月起陸續移交客家事務局管理，屆時讓當地民眾有更親近大自然的休閒活動場域。、

今天的市政會議由副市長游建華主持，會中聽取都市發展局「崙坪文化地景園區」專案報告；都發局長盧維屏表示，崙坪文化地景園區工程從2017年起進行，工程分成3期，第1期改善中央大草原的景觀設施；第2期則於軍情局舊營區打造工藝聚落與停車場；第3期則進行局舍環境整理。

盧維屏說，目前工程已經完成90％，僅第3期涼亭工程部分還在施工，為了讓設施儘早開放民眾使用，決定先將完工部分移交客家事務局進行後續維護及營運，至於涼亭部分要等到明年十月才能移交，屆時將全區開放。

盧維屏說，「崙坪文化地景園區」3期工程斥資1.6億元，園區中有客家工藝聚落、庭園展銷區、綠野體驗區等，另規劃森林停車場，除現有停車空間，也研議設置「崙坪兒童森林公園」或「市立觀音游泳池」，提供市民休閒旅遊場所，將成為觀音區亮點。

客家事務局表示，桃園市為全國客家人口最多的地區，市府除計畫於全市客家人口最多大中壢地區規劃設置「百工百業客家文化創意產業園區」，短程則計畫於中壢區第一市場改建後的大樓內成立「客家文創中心」，另外也於觀音「崙坪文化地景園區」規劃一區塊以作為先期引入客家工藝之聚落營造，希望以不同工藝職人之進駐及創作，達到推展、傳承桃園客家工藝之目標。

游建華說，崙坪文化地景園區建置期間曾辦理過「106年桃園地景藝術節」、「107年桃園國際雕塑創作展」、「108年觀音區全民健走」等活動，未來若各單位有場地需求也歡迎多加運用，崙坪文化地景園區從九月起將分階段移交客家事務局接管營運，而由於崙坪文化地景園區內較少人工意象造型，多結合自然景致打造而成，後續客家局進行園區維護時，也務必多加留意讓園區維持自然樣貌，展現應有的生態與基本文化意涵。

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