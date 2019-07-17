內政部小編推薦颱風天「黑暗料理」害網崩潰 徐國勇留言了！

2019-07-17 18:51

〔記者黃欣柏／台北報導〕內政部臉書小編近來許多創意貼文頗受好評，今為因應颱風丹娜絲來襲，小編又在臉書分享「冰箱剩食料理」食譜，把珍珠奶茶剩下的珍珠丟進泡麵中，「玷污」國民飲品的舉動立刻引來大批網友留言，連行政院副院長陳其邁也忍不住搞笑留言：「第一次想按內政部貼文怒......」

內政部臉書小編稍早發文分享了這款「珍珠泡麵」食譜，文中提到，因為丹娜絲颱風進逼台灣，了解大家待在家裡會不知道該吃什麼，因此分享一道由內政廚藝教室精心研發的「冰箱剩食料理」食譜；文中也搞笑表示，這碗珍珠泡麵已由猜拳最輸的同仁吃完，而今早剛成立的「內政廚藝教室」也已被「強制解散」。

搞笑之餘，內政部也不忘呼籲民眾要做好防颱準備，除了要備妥乾糧、飲水，也要減少外出，且颱風期間應避免到溪湖、海邊釣魚、戲水、觀浪或登山，行車時也要減速慢行。

由於近來日本風行利用珍珠製作創意料理，被不少台灣網友認為玷污了國民飲品，內政部此篇貼文發出後僅約半小時就湧入數百名網友留言、上千名網友分享，不但時代力量前發言人吳崢留言表示「我要檢舉內政部觸犯叛國罪」，時力立委林昶佐辦公室法案助理賴品妤也模仿「鋼鐵韓粉」口吻，留言直呼「齁氣氣氣氣氣」。

此外，行政院副院長陳其邁特別留言提醒民眾要記得儲備糧食、巡視門窗，句末不忘寫下「第一次想按內政部貼文怒......」，甚至內政部小編的「頂頭上司」、內政部長徐國勇也留言要小編「先來樓上見我」，結合搞笑的防災宣導意外達成好效果。

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