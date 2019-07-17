貓咪牙齒全被磨平...獸醫憤怒：「這樣做極度殘忍！」

2019-07-17 22:58

〔即時新聞／綜合報導〕不少人會飼養寵物來做為心靈上的寄託以及陪伴，而時而乖巧，時而調皮的貓咪更是許多「貓奴」的心頭肉，但「嘉慶動物醫院」院長黃泓康就分享案例，指有動物醫院為了讓貓咪咬人不痛就擅自將牙齒磨平，但其實這是「極度殘忍的行為」。

黃泓康昨（16）日在臉書粉專「貓咪院長-黃泓康」發文分享案例，有一隻個性比較怕生的貓，因2年前到某動物醫院住院咬了該院院長，就被院長未經主人同意就「磨平貓的牙齒」，而主人當下不知道貓咪會很痛，也以為這是所有醫院對於會咬人的貓採用的常規處理方式，因此當下就接受了。

黃泓康請助理拍下這隻貓咪遭到磨平的牙齒，表示自己看到照片時情緒是驚訝、憤怒與心疼，因為磨平的牙齒已經深及牙髓腔，而牙髓腔中都已經長出了肉芽，讓這隻7歲的老貓吃的每口飯都充滿疼痛，僅剩2.5公斤不到的體重。

黃泓康提到，除非有醫療需求，否則去爪、磨平牙齒都是極其殘忍的行為，「永遠都不該出現」，他強調貓在害怕時抓人、咬人都在所難免，是因應狩獵天性及對恐懼的反應，這些都可以透過正確互動、行為訓練來避免，舉例表示「貓奴」不該常用手腳逗弄貓咪，會讓貓咪認為手腳是獵物、玩具，進而養成習慣「抓、咬人」

許多網友看了超心疼，紛紛留言表示「謝謝醫生的正確宣導」、「我自己牙齒很敏感，完全可以想像咀嚼每一口都非常疼痛的感覺」、「好想把這主人也抓來磨牙，讓他感受到貓咪的痛苦。」、「我工作地方，隔壁是動物醫院，裡面醫生也是會建議這樣，我去動物醫院和說的醫生嗆，要拔先拔你自己的牙吧！」

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