宜縣新科社會處長 志為社福機構設聯合辦公室

2019-07-17 21:37

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣政府一級主管人事近期變動，社會處長林蒼蔡是唯一的新進人員，不過，過去沒有任何社工經驗與相關背景的他，接任的正當性遭到外界質疑；林蒼蔡說，雖然他沒有相關背景，但他曾任調解委員，有為弱勢服務的經驗，希望藉由新職位為弱勢提供更多服務，未來目標成立社福機構的聯合辦公室，讓社福團體能更安心提供服務。

林蒼蔡無社工經驗與相關背景 遭質疑

55歲的林蒼蔡20歲考上警職，1990年成功從警職轉公職，擔任羅東鎮公所里幹事、課員，也曾任縣府兵役課股長，行政院農業委員會林務局羅東林區管理處課員、股長、專員、課長，於2015年以羅東林區管理處課長的身分退休，隨後到羅東鎮公所擔任調解委員。

林蒼蔡是宜縣府這波人事調動中，唯一的生面孔，屬於生力軍，不過，由於他沒有從事社會工作的相關經驗與背景，有民代質疑，這樣要如何當好社會處長？如何帶領好社會處？

林蒼蔡受訪時回應，社會服務的工作是良心工作，雖然他沒有社工經驗與相關背景，但有長期在公部門服務的經驗，或多或少都有接觸到公益團體，以及低收、弱勢民眾，尤其他退休後，到羅東鎮公所擔任調解委員，也常常接觸弱勢民眾的相關案件，提供必要協助。

「還有能力為何不幫忙社會更多？」林蒼蔡說，雖然他已經退休，但對於為民眾提供服務，仍然充滿熱忱，他有自信能在最短的時間內，熟悉所有社會處的業務。

林蒼蔡指出，他在擔任調解委員期間，發現許多弱勢團體沒有自己的辦公室，都要租借場地辦公，經營得非常辛苦，為配合林姿妙的政策願景，未來他目標成立社福機構的聯合辦公室，提供社福團體使用，讓這些團體有更多的能量，為弱勢提供更好的服務。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法