絕對不會咖麻！102歲人瑞 每天深蹲練腿力

2019-07-17 19:18

［記者洪美秀／新竹報導］新竹地區百歲人瑞鄧永興從軍中退伍後，曾在餐廳、工地工作，每天養成曲蹲練腿力的習慣，從不懈怠，到今年102歲，依然身體勇健。平日他也會騎機車四處到鄰居家串門子，個性樂觀有活力，獨居的他，習慣自己動手做，也會種菜來吃，生活輕鬆愜意，更透露玉米瘦肉粥、肉燥乾麵是他的最愛。

獨居種菜 最愛騎機車串門子

昨天是鄧永興102歲生日，新竹榮服處總幹事黃承濂也跟志工到鄧永興家中為其祝壽，並準備生日蛋糕、壽桃、壽麵、水餃等，一起為鄧爺爺唱生日快樂歌，祝福鄧爺爺福如東海、壽比南山、腿力二百分。

有趣的是，鄧永興看到大夥兒來看他，一時開心，也表演深蹲起立動作，且動作一氣呵成，讓大家都很佩服，直呼鄧爺爺好厲害、能有這樣的體力，比年輕人還健康，逗得鄧爺爺樂得笑呵呵，更許願腿力一百分能騎車趴趴走。

心情開朗沒有煩惱 長壽秘訣

新竹榮服處表示，鄧永興爺爺1917年出生，廣東省連縣人，年少就從軍報國投身軍旅，屆齡退伍後曾做過廚師工作，會煮滿桌的好料理，且個性開朗，跟鄰居都處得來，每天會早起做晨操，也會自己煮三餐，作息正常且不挑食，且會自己種菜，甚至分享給鄰居，是鄰居口中知己知足的長輩。

鄧永興說，他每天練腿力，也保持運動，心情開朗沒有煩惱，吃得下、走得動，就是他常保健康的秘訣。

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