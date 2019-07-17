因應丹娜絲颱風來襲 國軍14營隊提前結訓

2019-07-17 16:14

〔記者黃欣柏／台北報導〕中央氣象局上午發布輕颱丹娜絲的陸上颱風警報，稍早國防部除了在各地預先部署防救兵力備戰，也宣布金門、澎湖戰鬥營及洄瀾射擊體驗營、兩棲勇士挑戰營等14個營隊，將辦理提前結訓，以確保參訓學員安全。

國防部指出，為因應丹娜絲颱風，國軍目前共備置待命兵力3萬1千餘人、各類車輛機具4千5百餘部，另還針對99處易發生土石流及淹水的區域派遣預置兵力1千8百餘人。

此外，陸軍航特部及海軍陸戰隊特戰小組，也規劃於新北烏來、桃園復興及高雄那瑪夏、桃源等18處災害潛勢區預置22組、135人，以期能在第一時間迅速投入執行災防救援任務。

國防部強調，部長嚴德發已於今天上午8點半召集總長、副總長執行官、空軍副總長、三軍司令、各指揮部、作戰區指揮官及本部聯參主管等召開災防整備會議，並要求在「防災重於救災，離災優於防災」原則下，由各單位主官提醒地方政府提前完成災害潛勢區民眾的撤離。

此外，嚴德發也要求海軍陸戰隊在林口下湖西營區、蘇澳中正基地、嘉義水上機場、台南官田營區各進駐2輛AAV7兩棲突擊車，加上屏東防訓中心進駐4輛，合計共預置12輛，將配合各作戰區預置兵力進行地方災害的即時救援任務。

國防部強調，國軍將持續掌握丹娜絲颱風的發展與移動路線，在確保官兵安全的前提下靈活調整各作戰區兵力及機具，全力協助地方政府執行災防任務。

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