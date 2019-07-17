來搭「海風自行車」 慢魚海岸飽覽海天一線美景

2019-07-17 17:21

［記者鄭名翔／苗栗報導］「日出阿里山、日落好望角」苗栗縣後龍鎮半天寮景區自然及人文觀光資源豐富，再加上鄰近通霄鎮白沙屯拱天宮，每年吸引逾400萬名遊客，立委陳超明與苗栗縣政府、後龍鎮公所規劃以4輪電動休閒車串連沿途景區，使媽祖信徒、外地遊客都能以便捷、環保的方式，輕鬆遊覽苗栗海線風光，打造「慢魚海岸」新亮點。

後龍鎮半天寮的「好望角落日」遠近馳名，而好望角下方則有日治時期興建的舊海線鐵道、全國最低海拔的3座過港隧道，另還有貝類化石種類繁多的過港貝化石層、具文資潛力的媽靈宮、同興老街、國家級西湖濕地等，具豐沛觀光潛力，但由於周邊道路狹窄，使得發展受限。

為打造苗栗「慢魚海岸」觀光品牌，立委陳超明委託苗栗縣政府文化觀光局，打造縣內首座3輪以上的海岸休閒自行車路網，以拱天宮為中心，北至好望角、南至通霄精鹽廠，讓遊客搭乘「海風電動自行車」，不僅可飽覽海天一線美景，同時也結合自然生態體驗、民俗人文活動等。

今早苗栗縣長徐耀昌、立委陳超明、後龍鎮長朱秋隆一齊搭上4輪電動自行車採點，以環保、便捷方式穿梭山間小路，欣賞沿途景點，徐耀昌表示，透過電動自行車串聯好望角及白沙屯景點，使遊客能放慢腳步、深度探訪苗栗海線之美；陳超明說，未來還擬推出嘟嘟車、滾輪式滑梯等多元載具，打造苗栗海線新亮點。

陳超明國會辦公室執行長邱俐俐指出，半天寮景區受限路幅狹窄，交通不便限制地方觀光、產業發展，目前推出電動自行車作為地方特色載具，串聯沿途12.4公里的各項景點，昨日實地探勘後仍有部分路段須修繕及增添硬體設備，待完備後將盡速提出試營運計畫及正式路線。

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