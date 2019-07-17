颱風明下午起影響基隆 林右昌：是否放假與雙北同步

2019-07-17 15:20

〔記者林欣漢／基隆報導〕丹娜絲颱風持續北轉朝台灣接近，基隆市災害應變中心今天下午召開災害準備會議，預測颱風將從18日下午起對基隆會有明顯影響，基隆市長林右昌說，人事處會先與雙北討論，明天下午颱風進來後，大概要什麼時候開始進行停班停課的判斷，預先做互相的溝通，北北基3縣市同步決定宣告是否放颱風假。

基隆氣象站主任湯舜然指出，丹娜絲颱風朝偏北路徑移動，要看太平洋高壓減弱程度，可能從東北部陸地通過的情形居多，預估18日下午開始對基隆產生影響，19日中午暴風圈會脫離台灣陸地，北部平地雨量初估100到200毫米，山區雨量150到250毫米。

市府各單位報告指出，因應颱風來襲，各區公所已備妥5383包沙包、抽水機37台，已加強檢測各項救災機具，抽水機、發電機正常運作，大武崙沙灘、泰安瀑布預防性封閉。

基隆河沿岸16座抽水站及市區4座抽水站功能正常，相關人員進駐待命，移動式抽水機有2台預先佈置在安樂區武嶺橋頭、中正區東4碼頭，其他抽水機待命中。湖海路、北寧路、堵南地下道、八堵路鐵路涵洞這4處較地窪易淹水地區，配合相關雨勢情況進行預警性封路，並完成工地巡檢及現勘，做好防颱準備。

林右昌表示，颱風應該會在台灣登陸，各單位要有降下局部大雨的警覺，預先設置好防水閘門，沙包視明天颱風動向進行準備，相關防颱工作大家都很有經驗，歷次成災主要是強降雨所致，各單位敏感度要提高，也要請民眾提高防颱警覺。

由於岸巡、台電、國光客運、台鐵及基隆港務分公司等單位沒派人出席災害準備會議，林右昌也撂下重話表示，防颱工作是要大家一起合作的，防災會議不准沒有到，「我是基隆市最高的防災應變會議指揮官，消防局下次要再提醒，我主持會議不准不到。」

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