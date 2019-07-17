丹娜絲颱風逼近 公路總局：6省道、7路段需警戒

2019-07-17 14:25

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕因應氣象局發布丹娜絲颱風陸上颱風警報，交通部公路總局已開設一級應變小組進行災情預判、部屬、盤點及防救災應變作為。公總表示，依丹娜絲颱風最新颱風路徑顯示，今日受颱風外圍環流影響，北部、東半部及恆春半島漸有陣雨發生，隨時間越晚風雨將越明顯，沿海道路留意強陣風與浪襲；預估需警戒路段包含台9線蘇花公路、台9線南迴公路、台11線人定勝天路段、台11甲線光豐公路、台20線南橫公路、台23線東富公路、台24線霧台公路等，後續公總將視風雨狀況發布警戒行動作為。

公總表示，需警戒路段皆會派員駐點守視、定時巡查，後持會監控颱風動態發布道路預警訊息，提醒民眾颱風警報期間避免行駛山區公路、行經警戒路段要小心、隨時收聽警廣、並注意可變資訊看板（CMS）所顯示交通管制及訊息，密切注意公路災情暨警戒訊息，預為規劃行程。最新路況資訊，民眾皆可透過公總全球資訊網站及省道即時交通資訊網查詢。

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