「丹娜絲分身」最快今增強為熱帶低壓 未來2日有豪雨

2019-07-17 14:16

〔記者蕭玗欣／台北報導〕丹娜絲持續朝北上往台灣東部近海接近，但昨晚受到呂宋島陸地影響，丹娜絲結構減弱，僅維持在輕颱下限，對台灣影響較先前預估減緩。目前要留意的是從丹娜絲分出的菲律賓西邊的低壓，最快今天有機會增強為熱帶性低氣壓，考量到該熱帶系統影響，氣象局最新雨量預估指出，未來2日包括南投山區、高雄山區、台南和恆春半島區累積雨量估達500毫米，達豪雨等級。

氣象局最新預估的風雨預報指出，今起未來2日高屏縣市平地累積雨量可達400毫米，南投縣山區、台南市、恆春半島、高雄市山區有機會達500毫米，達氣象局定義的豪雨等級（24小時累積雨量達200毫米以上）。

風力預測方面，今起到18日清晨，恆春半島要留意7到9級強陣風，台東縣也有7到8級，蘭嶼綠島則有9到12級陣風。

預報員陳伊秀表示，丹娜絲昨深夜接觸呂宋島後，結構減弱不少，加上上層雲系分開，現在只有輕度颱風下限的強度，但東半部及西半部山區今晚起仍要留意明顯雨勢，尤其東半部越晚雨勢越大，明天東半部和西半部山區不排除有大雨等級雨勢發生。

週五考量到菲律賓西邊低壓將北上影響台灣，且挟帶豐沛水氣，預估這天雨勢會最明顯，中南部及花東可能有大雨或豪雨來襲。

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