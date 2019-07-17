丹娜絲颱風逼近 花蓮縣府公告海岸警戒

〔記者王錦義／花蓮報導〕輕度颱風丹娜絲來襲，根據氣象局最新預報，丹娜絲以每小時18公里速度，向西北進行，並在上午11時30分發布陸上颱風警報。花蓮縣政府也公告從下午一點開始，劃定「本縣海岸、海港及港埠」為警戒區，人民非持有臨時通行證不得進入，已進入者命其離去，海巡署第一二岸巡隊沿也在公告區域沿岸拉設封鎖線。
花蓮縣消防局指出，因應丹娜絲颱風災害防救需要，依據災害防救法第31條第1項第2款及第3款增加公告劃定「本縣海岸、海港及港埠」為警戒區，自17日13時起生效，違反規定者，依災害防救法第39條第1款規定，處新台幣5萬元以上25萬元以下罰鍰。
縣府公告指出，警戒區內人民非持有臨時通行證不得進入，已進入者命其離去，並禁止警戒區域內車輛、船舶（筏）（除救難船外）於警戒區水域內通行或出海作業，並由海岸巡防機關執行管制措施，違反管制措施者，執行人員得依行政執行法第27條規定，以間接強制或直接強制方式執行之。
而花蓮縣政府在壽豐鄉鯉魚潭舉行「2019紅面鴨FUN暑假」活動，今日起暫停所有展演活動，進行相關防颱措施，活動恢復展演日期將另行公告，資訊請參考花蓮觀光資訊網。
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海巡署第一二岸巡隊沿上午也在公告區域沿岸拉設封鎖線並勸離遊客離開。（第一二岸巡隊提供）
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輕度颱風丹娜絲來襲，花蓮縣政府公告沿岸警戒範圍。（記者王錦義攝）
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輕度颱風丹娜絲來襲，花蓮縣政府公告沿岸警戒範圍。（記者王錦義攝）
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海巡署第一二岸巡隊沿上午也在公告區域沿岸拉設封鎖線並勸離遊客離開。（第一二岸巡隊提供）
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海巡署第一二岸巡隊沿上午也在公告區域沿岸拉設封鎖線並勸離遊客離開。（第一二岸巡隊提供）