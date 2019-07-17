丹娜絲颱風逼近 花蓮縣府公告海岸警戒

2019-07-17 13:29

〔記者王錦義／花蓮報導〕輕度颱風丹娜絲來襲，根據氣象局最新預報，丹娜絲以每小時18公里速度，向西北進行，並在上午11時30分發布陸上颱風警報。花蓮縣政府也公告從下午一點開始，劃定「本縣海岸、海港及港埠」為警戒區，人民非持有臨時通行證不得進入，已進入者命其離去，海巡署第一二岸巡隊沿也在公告區域沿岸拉設封鎖線。

花蓮縣消防局指出，因應丹娜絲颱風災害防救需要，依據災害防救法第31條第1項第2款及第3款增加公告劃定「本縣海岸、海港及港埠」為警戒區，自17日13時起生效，違反規定者，依災害防救法第39條第1款規定，處新台幣5萬元以上25萬元以下罰鍰。

縣府公告指出，警戒區內人民非持有臨時通行證不得進入，已進入者命其離去，並禁止警戒區域內車輛、船舶（筏）（除救難船外）於警戒區水域內通行或出海作業，並由海岸巡防機關執行管制措施，違反管制措施者，執行人員得依行政執行法第27條規定，以間接強制或直接強制方式執行之。

而花蓮縣政府在壽豐鄉鯉魚潭舉行「2019紅面鴨FUN暑假」活動，今日起暫停所有展演活動，進行相關防颱措施，活動恢復展演日期將另行公告，資訊請參考花蓮觀光資訊網。

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