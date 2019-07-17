打造社區公托家園 台南將新增2處公共托嬰中心

2019-07-17 13:20

［記者劉婉君／台南報導］台南市推動社區公共托育家園，今年計畫在人口稠密及0-2歲幼兒人數較多的北區及中西區，設置2處公共托嬰中心，預計可收托70名0-2歲幼兒。

台南市社會局長黃志中表示，南市家長選擇由托嬰中心或居家保母照顧幼兒者僅佔約18%，其餘82%的家長均選擇親屬或自行照顧，社區公共托育家園的可近性社區照顧模式，相當符合家長需求，社會局並設置親子悠遊館，打造親子安全專屬活動空間，增加家長育兒支持，社會局自去年起，運用社區活動中心及學校餘裕空間，預計至明年在全市共設置23處社區公共托育家園或公共托嬰中心。

黃志中指出，社區公共托育家園或公共托嬰中心，月費1萬元，一般家庭托育補助每月3000元，中低收入戶每月補助5000元，低收入戶、發展遲緩、身障兒童及特殊境遇家庭，則是每月補助7000元。

另外，全市的親子悠遊館也將於明年達到14處，同時以「行動親子悠遊館」的方式，運用3部外展服務車進入較非都市化的區域，，提供教具、玩具及圖書給兒童及照顧者，及辦理親子活動。

在托育公共化方面，增加社區托育家園及建置準公共化托育機制，並與居家式托育（保母）、私立托嬰中心合作，由政府每月補助6000元，與家長共同分擔費用，目前私立托嬰中心簽約率81%，居家式托育（保母）簽約率95%。

社會局配合中央政策，也從去年8月起，擴大發放0至2歲育兒津貼，自己帶孩子的家長每月可領2500元，若有第3名以上子女，每月再加發1000元，以減輕家長經濟負擔。

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